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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль о том, как поклонница просила у него номер телефона: «Она сказала: «Я просто хочу, чтобы он у меня был». Мы были в лифте, я не знал, что ответить»

– Расскажи о самой странной встрече с поклонницей. – Недавно в лифте ко мне подошла девушка. Она попросила сфотографироваться и сказала: «Дай мне свой номер телефона, он мне нужен.

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