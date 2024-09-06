В Раде заявили, что у Украины закончились деньги на выплаты военным в сентябре

Министерство обороны Украины не сможет выплатить военнослужащим надбавки за участие в боевых действиях в установленный срок до 20 сентября, если не будет принят закон о внесении изменений в бюджет, предусматривающий повышение налогов.
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