Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Михаил Бобко
    Абсолютно точно. Ленивый народ. Война была в 90-е, а состояние городов такое, будто война была вчера. Хапуги.Почему абхазы не ...
  • Андрей Бедный
    Бред. Вот Россия уничтожит украину и сделает там второй Израиль? ))) Щаз прям, скорее сделаем там радиоактивную пусты...Зеленский предлож...
  • nyha
    Короче...эта нулад...---------манда семиведёрная...жидовка обыкновенная.....Как Виктория Нула...

В Раде заявили, что у Украины закончились деньги на выплаты военным в сентябре

В Раде заявили, что у Украины закончились деньги на выплаты военным в сентябре

Министерство обороны Украины не сможет выплатить военнослужащим надбавки за участие в боевых действиях в установленный срок до 20 сентября, если не будет принят закон о внесении изменений в бюджет, предусматривающий повышение налогов.

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