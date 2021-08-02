XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Встречать олимпийцев едут целыми делегациями

Россияне, участвовавшие в Олимпиаде, возвращаются домой. В Иркутске встретили Светлану Гомбоеву (серебро в стрельбе из лука); в Ростове-на-Дону – Ларису Коробейникову (золото по фехтованию в командном зачете, в личном первенстве стала третьей).