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XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Встречать олимпийцев едут целыми делегациями

XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Встречать олимпийцев едут целыми делегациями

Россияне, участвовавшие в Олимпиаде, возвращаются домой. В Иркутске встретили Светлану Гомбоеву (серебро в стрельбе из лука); в Ростове-на-Дону – Ларису Коробейникову (золото по фехтованию в командном зачете, в личном первенстве стала третьей).

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