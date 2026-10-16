The trading arm of China’s state-owned giant PetroChina is set to reap a record more than $3 billion (20 billion yuan) in trading profits this year as the Middle East crisis hiked crude prices and rattled global fuel markets and trade flows.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым