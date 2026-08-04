Ариана Гранде отказалась от дебюта в лондонском театре и возьмет паузу после тура

Ариана Гранде решила сделать паузу в карьере после завершения мирового тура Eternal Sunshine. Представитель певицы сообщил, что после окончания гастролей в сентябре артистка намерена на время отказаться от публичных мероприятий и новых проектов.
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