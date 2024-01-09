Бывший курганский природоохранный прокурор переехал в Иркутск. Фото

Бывший курганский природоохранный прокурор Михаил Шишкоедов переехал в Иркутск. Старший советник юстиции назначен на должность первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.
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