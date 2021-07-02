Юрзинов о полновластном тренере-иностранце в сборной: «Такие прожекты возвращают на 30 лет назад, когда в России разрушали тренерскую профессию»

Бывший тренер сборных СССР и России, трехкратный олимпийский чемпион Владимир Юрзинов поделился мнением о возможности привлечения иностранного тренера в национальную команду.
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