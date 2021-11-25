Первое чтение законопроектов о QR-кодах запланировано на 16 декабря

Первое чтение законопроектов о QR-кодах запланировано на 16 декабря

Госдума может рассмотреть в первом чтении два правительственных законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте 16 декабря.

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