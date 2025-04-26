Российская армия освободила Курскую область

Операция по освобождению Курской области от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершена. Президент РФ Владимир Путин получил соответствующий доклад от главы Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, пресс-служба Кремля в субботу, 26 апреля 2025 года.
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