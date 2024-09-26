Путинские опричники: Герои Бахмута и Авдеевки идут в регионы двигать "ельцинскую элиту"

Тяжело будит ребятам разорвать этот порочный круг круговой поруки . Чинуши сегодня себя чувствуют сверх человеками и не за что в жизни не отдадут просто так свои привилегии . Тяжолая предстоит работа нашим ребятам . Бог им в помощь

Светлана Ефименко

мне , кажется что "старая гвардия" которая грабит нашу страну ну ни как не хочет чтоб наша страна освободилась от рабства, которые эти рвачи захватили страну!править хотят они РВАЧИ КАК В 90-Е ВСЕХ КТО ПРОТИВ ИХ УНИЧТОЖИТЬ!ХОТЯТ ЕСТЬ И ПИТЬ И ЖИТЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, НО ТОЛЬКО НЕ ВОЯКИ СОЛДАТЫ И НАРОД,КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИЛИ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО, А ЭТИХ УРОДОВ БЕСИТ ВСЕ! ОНИ ПРОТИВ ЗАКОНОВ ПУТИНА.В.В.! И ИХ НУЖНО УБИРАТЬ С НАШЕГО ПУТИ!