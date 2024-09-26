Театр абсурда
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Театр абсурда

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Путинские опричники: Герои Бахмута и Авдеевки идут в регионы двигать "ельцинскую элиту"

Путинские опричники: Герои Бахмута и Авдеевки идут в регионы двигать "ельцинскую элиту"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сразу четыре новости о вхождении во власть участников спецоперации пришли в один день — 23 сентября.

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Комментарии
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Юрий Ded
Тяжело будит ребятам разорвать этот порочный круг круговой поруки . Чинуши сегодня себя чувствуют сверх человеками и не за что в жизни не отдадут просто так свои привилегии . Тяжолая предстоит работа нашим ребятам . Бог им в помощь
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12 час.
Светлана Ефименко
мне , кажется что &quot;старая гвардия&quot; которая грабит нашу страну ну ни как не хочет чтоб наша страна освободилась от рабства, которые эти рвачи захватили страну!править хотят они РВАЧИ КАК В 90-Е ВСЕХ КТО ПРОТИВ ИХ УНИЧТОЖИТЬ!ХОТЯТ ЕСТЬ И ПИТЬ И ЖИТЬ В СВОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ, НО ТОЛЬКО НЕ ВОЯКИ СОЛДАТЫ И НАРОД,КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИЛИ ЖИТЬ НОРМАЛЬНО, А ЭТИХ УРОДОВ БЕСИТ ВСЕ! ОНИ ПРОТИВ ЗАКОНОВ ПУТИНА.В.В.! И ИХ НУЖНО УБИРАТЬ С НАШЕГО ПУТИ!
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9 час.
N
Nata
Вы правы - затопчут или подставят &quot;лощеные&quot;
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7 час.

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