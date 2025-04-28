Вселенная создается вниманием человека, наблюдателя

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Самая большая ложь- это та ложь, которая перемешана с Истиной, о которой предупреждали нас древние мудрецы: читайте о пшенице и плевелах. Что же касается наблюдения. Наблюдать - это что значит? Это значит, что для того, чтобы что-то наблюдать необходимо ПОДСВЕТИТЬ то, что хочешь увидеть, а СВЕТ изменяет сам объект наблюдения, т.к. сам СВЕТ в любом своём виде- ЭНЕРГИЯ. И эта Энергия как раз и работает на уровне квантового состояния. Теперь ВРЕМЯ(ХРОНОС)- когда в МАТЕРИИ не создаётся НАПРЯЖЕНИЕ, ОНА в склонности своей к энтропии, находится в хаосе, а МЫСЛЬ( которая говорит о том, что на МАТЕРИЮ обращено внимание) ТОГО О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО, создавая в МАТЕРИИ ЛОГОС, т.е. синтез МЫСЛИ и МАТЕРИИ в виде ЦИКЛИЧЕСКОГО существования рождает ХРОНОС, как продолжительность самого цикла, так и продолжительность Цикла циклов и т.д. до окончания Ц И К Л А жизни самой Вселенной. Так можно осМЫСЛить всю статью, но некоторая относительная Истина в ней есть- это творческая деятельность самого Человека, которая начинается с Мысли самого Человека в преобразовании того физического Плана, в котором он и существует. Опять же обращаю ваше внимание на "Изумрудную скрижаль" Гермеса Трисмегиста, который своим "как внизу-так и вверху" как раз и имел ввиду Мысль и МЫСЛЬ. Всего доброго.