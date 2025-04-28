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Велемудр. Мир тесен.

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Вселенная создается вниманием человека, наблюдателя

Вселенная создается вниманием человека, наблюдателя

Есть интересные эксперименты, сделанные в квантовой физике. Суть их в том, что сам факт концентрации Внимания живого существа меняет природу частиц Вселенной и преобразует волновую природу определённого потока Вселенной в корпускулярную.

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Комментарии
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В
Воробей
С логикой взгляд автора никак не дружит. Творец делает соответствующие вбросы, типа &quot;Есть интересные эксперименты, сделанные в квантовой физике. Суть их в том, что сам факт концентрации Внимания живого существа меняет природу частиц Вселенной и преобразует волновую природу определённого потока Вселенной в корпускулярную.&quot;, чтобы такие верования помогали Ему прятаться от тех, кому не следует о Нем узнать.
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15 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Самая большая ложь- это та ложь, которая перемешана с Истиной, о которой предупреждали нас древние мудрецы: читайте о пшенице и плевелах. Что же касается наблюдения.  Наблюдать - это что значит? Это значит, что для того, чтобы что-то наблюдать необходимо ПОДСВЕТИТЬ то, что хочешь увидеть, а СВЕТ изменяет сам объект наблюдения, т.к. сам СВЕТ в любом своём виде- ЭНЕРГИЯ. И эта Энергия как раз и работает на уровне квантового состояния. Теперь ВРЕМЯ(ХРОНОС)- когда в МАТЕРИИ не создаётся НАПРЯЖЕНИЕ, ОНА в склонности своей к энтропии, находится в хаосе, а МЫСЛЬ( которая говорит о том, что на МАТЕРИЮ обращено внимание) ТОГО О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО, создавая в МАТЕРИИ ЛОГОС, т.е. синтез МЫСЛИ и МАТЕРИИ в виде ЦИКЛИЧЕСКОГО существования рождает ХРОНОС, как продолжительность самого цикла, так и продолжительность Цикла циклов и т.д. до окончания Ц И К Л А жизни самой Вселенной. Так можно осМЫСЛить всю статью, но некоторая относительная Истина в ней есть- это творческая деятельность самого Человека, которая начинается с Мысли самого Человека в преобразовании того физического Плана, в котором он и существует. Опять же обращаю ваше внимание на &quot;Изумрудную скрижаль&quot; Гермеса Трисмегиста, который своим &quot;как внизу-так и вверху&quot; как раз и имел ввиду Мысль и МЫСЛЬ. Всего доброго.
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11 час.
Valeriy Shershkov
как своё видение философии природы полезно для чтения  и размышления ... однако для созидания и продвижения понимания истины необходимо разбавить оптимизмом (тем более при созидании конкретных новаций)  ... думаю всем ясно что истина недостижима , важны (и прогматичны) подходы к её пониманию (инструментами относительности, кибернетики, разделами матенматики и др.) ...
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7 час.
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