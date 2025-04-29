В «Ростехе» заявили об успешном полете нового пассажирского лайнера МС-21, призванного заменить Boeing и Airbus

Самолет развил скорость 580 км/ч и поднялся на высоту три километраОб успешном полете обновленного среднемагистрального самолета МС-21, оснащенного полностью российскими системами и агрегатами сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии