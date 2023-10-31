Премьер Словакии Фицо: Видеообращение Зеленского в Евросовете встретили равнодушно

Интерес к Украине и ее президенту продолжает стремительно падать среди вчерашних союзников в Европе.В Евросовете чувствуется ужасная усталость от конфликта на Украине, а потому очередное видеообращение президента Владимира Зеленского участников встречи не заинтересовало.