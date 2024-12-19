Скончался нижегородский журналист Александр Белкин, сообщает филиал ВГТРК «ГТРК «Нижний Новгород». Александр Белкин комментировал матчи ХК «Торпедо» и различные спортивные мероприятия на местных телеканалах.
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