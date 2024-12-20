Боксер Бивол о России: ты точно не должен стыдиться того, откуда ты

33-летний российский бывший чемпион мира по версиям WBA-Super (2019—2024) и IBO (2023—2024) Дмитрий Бивол, родившийся в Кыргызстане, в интервью Seconds Out ответил на провокационный вопрос, гордится ли он тем фактом, что представляет Россию.