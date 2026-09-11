📺 Кинорынок меняется: Россия закупает западные фильмы, а свои — активно продаёт за рубеж В этом году российские компании начали приобретать западное кино для проката в стране.
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