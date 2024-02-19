Артюхов сообщил Новаку, как удивит гостей на юбилее Нового Уренгоя

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился в вице-премьером правительства РФ Александром Новаком, ответственным за проведение юбилея Нового Уренгоя и рассказал, как идет подготовка к предстоящим торжествам.
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