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Россия Герое, Казанда туган генерал-майор Антон Грунис һәлак булган

Россия Герое, Казанда туган генерал-майор Антон Грунис һәлак булган

Россия Герое, генерал-майор Антон Грунис һәлак булган. Мондый мәгълүматны «Суворовское братство» бергәлеге хәбәр итә.

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