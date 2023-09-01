Россия в очередной раз потеснила США. На этот раз - в поставках сырья для производства крабовых палочек. Спасибо, санкции
Я думаю, никому здесь не надо рассказывать, что в "крабовых" палочках нет ни грамма крабов? Делаются они из "сурими" - рыбного сырья, получаемого путём перемалывания до однообразной массы в лучшем случае целых тушек рыбы, в худшем - отходов рыбного производства.
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Поэтому СССР и разрушился с такой экономикой
так это цена была с прибылью!
Хек входил в рацион содлат Советской Армии. Не минтай, а именно хек. Основным регионом вылова были Чили. Как, кстати, и морской окунь (красный).
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