Россия в очередной раз потеснила США. На этот раз - в поставках сырья для производства крабовых палочек. Спасибо, санкции

Я думаю, никому здесь не надо рассказывать, что в "крабовых" палочках нет ни грамма крабов? Делаются они из "сурими" - рыбного сырья, получаемого путём перемалывания до однообразной массы в лучшем случае целых тушек рыбы, в худшем - отходов рыбного производства.