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Россия в очередной раз потеснила США. На этот раз - в поставках сырья для производства крабовых палочек. Спасибо, санкции

Россия в очередной раз потеснила США. На этот раз - в поставках сырья для производства крабовых палочек. Спасибо, санкции

Я думаю, никому здесь не надо рассказывать, что в "крабовых" палочках нет ни грамма крабов? Делаются они из "сурими" - рыбного сырья, получаемого путём перемалывания до однообразной массы в лучшем случае целых тушек рыбы, в худшем - отходов рыбного производства.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Поэтому СССР и разрушился с такой экономикой
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13 час.
Vlad
так это цена была с прибылью!
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12 час.
Игорь Василевский
Хек входил в рацион содлат Советской Армии. Не минтай, а именно хек. Основным регионом вылова были Чили. Как, кстати, и морской окунь (красный).
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5 час.

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