Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Какой церковный праздник 19 мая 2025 года у православных христиан: история, значение и традиции

Какой церковный праздник 19 мая 2025 года у православных христиан: история, значение и традиции

19 мая 2025 года, в понедельник пятой седмицы по Пасхе, православная Церковь чтит память нескольких святых, среди которых особо выделяются праведный Иов Многострадальный, преподобный Михей Радонежский, преподобный Иов Почаевский, а также мученики Варвар воин, Вакх, Каллимах и Дионисий 19 мая 2025 Источник:  Midjourney Праведный Иов Многострадальный: образ терпения и веры Праведный Иов жил за 2000–1500 лет до Рождества Христова в земле Уц, расположенной в Северной Аравии.

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Комментарии
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ВАЛЕНТИНА
Какое  отношение   арабский  Иов  Многострадальный, живший  аж за  1500 лет  до  возникновения  христианства,   сталь   святым  в   Православии? Это явно с  подачи  иудеев, хитро   прилепивших   под  видом  &quot;Ветхого  Завета&quot;  выжимки  из  своей  ТОРЫ,  чтобы   создать  видимость  единства  Христианства Иисуса  Христа  и   &quot;Иудаизма&quot; -  самопальной    религии,  придуманной  в 900 году  до н.э.   двумя  коленами-отщепенцами - Иуды  и  Биньямина,   отколовшимися  от   остальных 10-ти  колен  потомков  Авраама и  создавшими   собственное  Южное  царство ИУДЕЮ,  иудаизм и  собственного  бога ЯХВЕ.
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7 час.
Александр Рожков
Как ви прави! Нам и Иисуса Христа они же падсунули. И мать у него яврейка! И апостолы, все до одного, явреи!
Ответить
4 час.
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