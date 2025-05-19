Какой церковный праздник 19 мая 2025 года у православных христиан: история, значение и традиции

В

ВАЛЕНТИНА

Какое отношение арабский Иов Многострадальный, живший аж за 1500 лет до возникновения христианства, сталь святым в Православии? Это явно с подачи иудеев, хитро прилепивших под видом "Ветхого Завета" выжимки из своей ТОРЫ, чтобы создать видимость единства Христианства Иисуса Христа и "Иудаизма" - самопальной религии, придуманной в 900 году до н.э. двумя коленами-отщепенцами - Иуды и Биньямина, отколовшимися от остальных 10-ти колен потомков Авраама и создавшими собственное Южное царство ИУДЕЮ, иудаизм и собственного бога ЯХВЕ.