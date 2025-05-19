19 мая 2025 года, в понедельник пятой седмицы по Пасхе, православная Церковь чтит память нескольких святых, среди которых особо выделяются праведный Иов Многострадальный, преподобный Михей Радонежский, преподобный Иов Почаевский, а также мученики Варвар воин, Вакх, Каллимах и Дионисий 19 мая 2025 Источник: Midjourney Праведный Иов Многострадальный: образ терпения и веры Праведный Иов жил за 2000–1500 лет до Рождества Христова в земле Уц, расположенной в Северной Аравии.
Какой церковный праздник 19 мая 2025 года у православных христиан: история, значение и традиции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
ВАЛЕНТИНА
Какое отношение арабский Иов Многострадальный, живший аж за 1500 лет до возникновения христианства, сталь святым в Православии? Это явно с подачи иудеев, хитро прилепивших под видом "Ветхого Завета" выжимки из своей ТОРЫ, чтобы создать видимость единства Христианства Иисуса Христа и "Иудаизма" - самопальной религии, придуманной в 900 году до н.э. двумя коленами-отщепенцами - Иуды и Биньямина, отколовшимися от остальных 10-ти колен потомков Авраама и создавшими собственное Южное царство ИУДЕЮ, иудаизм и собственного бога ЯХВЕ.
Ответить
7 час.
Александр Рожков
Как ви прави! Нам и Иисуса Христа они же падсунули. И мать у него яврейка! И апостолы, все до одного, явреи!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии