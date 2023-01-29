Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Глава МИД РФ всполошил Запад своим заявлением в ЮАР. Об этом пишет аналитик издания Daily Express Чарли Брэдли. «Поли...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 я...
  • Юрий Ильинов
    ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские военные нане...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 я...
  • Юрий Ильинов
    ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН ДЛЯ СНАЙПЕРА ВСУ: ПАТРИАРХ КИРИЛЛ РАСКРЫЛ НЮАНСЫ ГИБЕЛИ КАПЕЛЛАНОВ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО Патриарх Московск...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 я...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 января 2023 года

Энергия дня двадцать девятого января две тысячи двадцать третьего года. Код 877="Будучи собой, ты, не ведая того, вдохновляешь других на то, чтобы быть собой" = Будьте собой, позвольте полностью проявиться своей Божественности =Было бы здорово, если бы люди начали действительно жить Законами совести и чести= В свой текущий день ты должен принять все входящие в него обстоятельства =Великое усилие + твёрдое намерение + настойчивость + ясность ума + верящее сердце(требуется для создания Новой Реальности) = Все мы разные и всем нам предназначены разные маршруты - все мы имеем на это право = Всё совершенство и Божественная добродетель спрятаны в тебе — открой же их Миру= Вы ограничены только теми стенами, которые вы сами построили вокруг себя =Выстроить мощную полевую структуру с дальнейшими перспективами = Главная цель появления и смены Цивилизации - производство ею нового вида Энергии= Говорят, когда ты никак не можешь забыть человека, значит в Душе он тебя ещё держит.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх