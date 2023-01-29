ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 января 2023 года

Энергия дня двадцать девятого января две тысячи двадцать третьего года. Код 877="Будучи собой, ты, не ведая того, вдохновляешь других на то, чтобы быть собой" = Будьте собой, позвольте полностью проявиться своей Божественности =Было бы здорово, если бы люди начали действительно жить Законами совести и чести= В свой текущий день ты должен принять все входящие в него обстоятельства =Великое усилие + твёрдое намерение + настойчивость + ясность ума + верящее сердце(требуется для создания Новой Реальности) = Все мы разные и всем нам предназначены разные маршруты - все мы имеем на это право = Всё совершенство и Божественная добродетель спрятаны в тебе — открой же их Миру= Вы ограничены только теми стенами, которые вы сами построили вокруг себя =Выстроить мощную полевую структуру с дальнейшими перспективами = Главная цель появления и смены Цивилизации - производство ею нового вида Энергии= Говорят, когда ты никак не можешь забыть человека, значит в Душе он тебя ещё держит.