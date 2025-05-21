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Спички - не игрушка

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Киев потерял инстинкт выживания

Киев потерял инстинкт выживания

Какой будет Украина, если перестанет воевать, и что для этого нужно Тема возможного заключения мирного договора между Россией и Украиной и полной остановки боевых действий за долгие месяцы бесконечных обсуждений и при постоянном добавлении новых вводных щедро обросла гроздьями догм, за которыми легко потерять самое важное.

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