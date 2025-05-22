Владимир Пресняков с женой, беременная Александра Трусова с мужем, рэпер Мот с супругой Марией: самые красивые пары на Премии RU.TV

Мероприятие собрало ведущих звезд российского шоу-бизнеса в столичной Live Арене Владимир Пресняков и Наталья Подольская, фото: Соцсети21 мая в столичной Live Арене состоялась ежегодная музыкальная премия RU.
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