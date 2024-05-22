Экономист Ковалев заявил, что ЕС принял решение по замороженным российским активам не в свою пользу

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал решение Евросоюза использовать прибыль от замороженных российских активов для финансирования Украины.
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