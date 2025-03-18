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Crew Dragon возвращает астронавтов на Землю, Starliner остается на МКС

Crew Dragon возвращает астронавтов на Землю, Starliner остается на МКС

Космический корабль Crew Dragon с астронавтами США и космонавтом Александром Горбуновым отстыковался от МКС.

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