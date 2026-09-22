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Новости Брянска

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Сентябрьский номер «Бизнес-журнала.Центр» доступен на OZON и Wildberries

Сентябрьский номер «Бизнес-журнала.Центр» доступен на OZON и Wildberries

Авторы обсуждают влияние дронов на маркетплейсы, проблемы селлеров, способы повышения производительности труда и участие зумеров в выборах.

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