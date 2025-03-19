СРОЧНО! Взрыв в Москве: есть разрушения – место происшествия оцеплено

Взрывная волна нанесла ущерб, выбив стекла в окнах. На место инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы, сообщает тг-канал раньше всех По данным РИА Новости, в настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняются обстоятельства и причины взрыва.