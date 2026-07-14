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ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в Красном Лимане – военнослужащий РФ

ВСУ безуспешно пытаются удерживать позиции в Красном Лимане – военнослужащий РФ

Начальник артиллерийской разведки 83-го самоходного артиллерийского полка рассказал, что Красный Лиман фактически находится под контролем российских войск, а попытки противника сохранить оставшиеся позиции оказываются безуспешными.

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