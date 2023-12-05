Депутат Ивлев об убийстве солдат ВСУ при попытке сдаться: «Это какой-то хоррор»

Депутат Государственной думы РФ от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает хоррором уничтожение украинскими военными солдат Вооруженных сил Украины, попытавшихся сдаться в плен под Донецком.
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