Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников

Два инцидента, связанных с атаками украинских беспилотников, произошли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один из них случился в селе Вязовое Краснояружского района, где женщина с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга была доставлена в Белгородскую городскую больницу №2 после того, как самостоятельно обратилась за помощью в Краснояружскую ЦРБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии