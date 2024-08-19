Два человека пострадали в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников

Два инцидента, связанных с атаками украинских беспилотников, произошли в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, один из них случился в селе Вязовое Краснояружского района, где женщина с минно-взрывной травмой и сотрясением мозга была доставлена в Белгородскую городскую больницу №2 после того, как самостоятельно обратилась за помощью в Краснояружскую ЦРБ.