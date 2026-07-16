Генералам связали руки: "Нельзя обидеть "уважаемых людей". Россия сделала выводы на пятый год войны

Враг начал блокаду Крыма, а получил морскую блокаду Украины. Что мешало нам сделать это раньше? Попытки балансировать между военной необходимостью и стремлением соблюсти некие экономические договоренности окончательно отброшены.
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