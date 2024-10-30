Атмосфера в сфере IT: «Больше ни слова по-русски» Синдром русофобииДурной пример, как известно, заразителен.
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Атмосфера в сфере IT: «Больше ни слова по-русски» Синдром русофобииДурной пример, как известно, заразителен.
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