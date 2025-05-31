Политика как он...
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Политика как она есть

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Вильфанд: на 80% территории РФ температура в июне будет близка к норме

Вильфанд: на 80% территории РФ температура в июне будет близка к норме

В июне на 80% территории России ожидается температура, близкая к среднемноголетним значениям. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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