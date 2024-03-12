Российский тренер воюет за ВСУ, МВД объявило в розыск кикбоксера Ахмедова по статье о госизмене

МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Кто он такой, в чем его обвиняют, почему участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ? Кто такой Ахмад Ахмедов Ахмад Ахмедов — известный российский спортсмен, обладатель звания «Заслуженный тренер России».