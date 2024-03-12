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Картина дня. Финансы

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Российский тренер воюет за ВСУ, МВД объявило в розыск кикбоксера Ахмедова по статье о госизмене

Российский тренер воюет за ВСУ, МВД объявило в розыск кикбоксера Ахмедова по статье о госизмене

МВД России объявило в розыск бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова. Кто он такой, в чем его обвиняют, почему участвует в конфликте на Украине на стороне ВСУ? Кто такой Ахмад Ахмедов Ахмад Ахмедов — известный российский спортсмен, обладатель звания «Заслуженный тренер России».

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Эти существа чужие как в России, так и там куда нанялись убивать своих бывших сограждан. А у чужих одна дорога - в ад. Все ихние &quot;убеждения&quot; - копейки ломаной не стоят, нанялись батрачить за деньги.
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3 час.
ВП
Владислав Петряев
Сволочь, она и в Дагестане сволочь! И ему только одного желаю - пулю в лоб
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1 час.
Игорь Егоров
Негодяй, достойный только смерти и кара его настигнет.
Ответить
1 час.

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