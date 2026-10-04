В пекарне "Машенька" выпустят новый набор ко дню рождения Путина

Подмосковная пекарня «Машенька» запустит новый набор пирогов в честь дня рождения Владимира Путина. Об этом «Газете.
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