Супруга Курбана Омарова поделилась важной новостью

Жена бизнесмена Омарова Валерия сообщила, что ждет ребёнка Супруга бизнесмена Курбана Омарова 23-летняя Валерия объявила о своей беременности в Instagram (владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).
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