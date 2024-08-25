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Супруга Курбана Омарова поделилась важной новостью

Супруга Курбана Омарова поделилась важной новостью

Жена бизнесмена Омарова Валерия сообщила, что ждет ребёнка Супруга бизнесмена Курбана Омарова 23-летняя Валерия объявила о своей беременности в Instagram (владелец компания Meta признана экстремистской и запрещена в России).

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