Макияж после 35: почему привычные средства больше не работают и как вернуть лицу свежесть

За годы работы с самыми разными типажами внешности я пришла к одному важному выводу: проблема почти никогда не в самой женщине, а в том, что её косметичка не успела повзрослеть вместе с ней.
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