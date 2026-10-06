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Царьград

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Новые тарифы на электричество с 1 октября: что изменилось для дачников и сельских жителей

Новые тарифы на электричество с 1 октября: что изменилось для дачников и сельских жителей

Как формируются диапазоны тарифов и от чего зависят суммы в квитанциях.В России действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию.

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