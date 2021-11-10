The Moscow Post

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В США рассказали о деталях визита главы ЦРУ в Россию

В США рассказали о деталях визита главы ЦРУ в Россию

Во время визита в Россию директора ЦРУ Уильяма Бернса обсуждалась тема кибербезопасности. .Об этом прессе рассказала заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.

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