В США рассказали о деталях визита главы ЦРУ в Россию

Во время визита в Россию директора ЦРУ Уильяма Бернса обсуждалась тема кибербезопасности. .Об этом прессе рассказала заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.