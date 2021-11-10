В США рассказали о деталях визита главы ЦРУ в Россию

Во время визита в Россию директора ЦРУ Уильяма Бернса обсуждалась тема кибербезопасности. .Об этом прессе рассказала заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.
Во время визита в Россию директора ЦРУ Уильяма Бернса обсуждалась тема кибербезопасности. .Об этом прессе рассказала заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на СМИ.
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