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«Сжигали детей». Пленный ВСУшник о зверствах оккупантов в Курской области

«Сжигали детей». Пленный ВСУшник о зверствах оккупантов в Курской области

24 июля опубликованы показания Сергея Халковского, пленного боевика 78-й бригады ВСУ (террористическая группировка "78-ма окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ Збройних сил України"; подразделение сформировано в 2022-м из добровольцев-неонацистов, в прошлом году Зеленский наградил бригаду почётным знаком отличия "За мужність та відвагу").

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