Global Times: Переговоры о вступлении Украины в ЕС – символический жест

Европейский Союз официально объявил о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Этот шаг президент Украины Владимир Зеленский назвал «победой» после того, как его надежды на помощь в размере 54 миллиардов долларов от Европы и помощь в 61 миллиард долларов от США не оправдались, пишет китайский таблоид Global Times.