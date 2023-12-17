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Мировое обозрение

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Global Times: Переговоры о вступлении Украины в ЕС – символический жест

Global Times: Переговоры о вступлении Украины в ЕС – символический жест

Европейский Союз официально объявил о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Этот шаг президент Украины Владимир Зеленский назвал «победой» после того, как его надежды на помощь в размере 54 миллиардов долларов от Европы и помощь в 61 миллиард долларов от США не оправдались, пишет китайский таблоид Global Times.

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