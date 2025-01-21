«Ох, какая!» 33-летняя экс-солистка «Тату» Волкова показала фигуру

Юлия Волкова показала фото в бикини из Индии Юля позировала у бассейна на фоне экзотической зелени Фото: соцсети Юлии Волковой Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова наслаждается отдыхом в солнечном Гоа, где готовится к насыщенному рабочему сезону.