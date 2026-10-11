Шеф-повар Мещеряков: за 30 минут можно приготовить галеты с яблоками

Осенний пирог к чаю можно приготовить буквально за полчаса. Один из самых простых и быстрых десертов — галета с яблоками из готового слоеного теста, рассказал 360.
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