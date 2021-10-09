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«В это день открываются чакры»: в Киеве нашли способ подружиться с Путиным

«В это день открываются чакры»: в Киеве нашли способ подружиться с Путиным

Бывший украинский министр рассказал, когда лучше звонить российскому лидеру.фото: facebook.com/zelenskiy95 Президент Украины Владимир Зеленский мог поздравить своего российского коллегу Владимира Путина с днём рождения, чтобы наладить отношения.

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