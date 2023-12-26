Житель Сахалина осужден на 15 лет за госизмену и подготовку диверсии

Жителя Сахалина приговорили к лишению свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса на острове, сообщают РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.
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