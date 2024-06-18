На Аркаиме временно закрыли популярным маршрут

Посетителям Аркаима придется идти на Шаманку в обход. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея-заповедника «Аркаим», новый маршрут на гору Шаманка разработан в связи со строительством и проведением благоустройства территории нижнего туристического лагеря.