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На Аркаиме временно закрыли популярным маршрут

На Аркаиме временно закрыли популярным маршрут

Посетителям Аркаима придется идти на Шаманку в обход. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе музея-заповедника «Аркаим», новый маршрут на гору Шаманка разработан в связи со строительством и проведением благоустройства территории нижнего туристического лагеря.

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