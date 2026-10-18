ВВС Литвы не сбили дрон, который нарушил границу страны, так как из-за плохой погоды не смогли установить, чей он, заявил министр национальной обороны Робертас Каунас 18 октября радиостанции LRT.
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