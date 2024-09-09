В Подмосковье 4-летняя девочка выпала из окна пятого этажа

Четырехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Подмосковье и выжила. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации источника, ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами в реанимацию Московской областной детской больницы.
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