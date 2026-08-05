Пост Дмитриева о миграционном кризисе в Европе набрал миллион просмотров

Публикация генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с критикой миграционной политики Евросоюза и Великобритании набрала более одного миллиона просмотров в социальной сети X.
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