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Пятый канал

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Пост Дмитриева о миграционном кризисе в Европе набрал миллион просмотров

Пост Дмитриева о миграционном кризисе в Европе набрал миллион просмотров

Публикация генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева с критикой миграционной политики Евросоюза и Великобритании набрала более одного миллиона просмотров в социальной сети X.

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