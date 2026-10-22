Глядишь - за умную сошла б. «Каждый раз перед выборами, когда у нас официально публиковались данные, я указывал, что с 97 года я по ипотеке квартиру купил в Испании, выплачивал там десяток лет эти проценты.
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Пусть терпит Затулин. Он мигрантов любит и горой за них стоит. А украинцы в Испании тоже мигранты И нахера нам такой депутат? Депутатам можно иметь недвижимость за границей?! Что ж он квартирку приобрел в Испании, а не в Узбекистане или Таджикистане. Для Рахмонов он свой, не обидели бы Лидер партии Д.Медведев Яростно вещает о патриотизме, член партии, депутат, 3 года в открытую не только спонсирукт страну НАТО,платя туда налоги и предоставляя свою недвижимость врагу и оплачивая их комфортное проживание и все это делая за счет Российского налогоплательщика. Ведь это не прикрытая измена Родине и неизвестно, какие гостайны он мог выложить натовцам, от него всего можно ожидать, и предательское лоббирование мигрантов - это невинная деятельность Затулина, по сравнению с предидущими фактами. Не пора ли Медведеву поставить вопрлс об исключении Затулина из партии, присвоить статус иноагента и отзыва его депутатского мандата.? А сколько таких Затулиных в новом составе Думы!!!
Это ему « ответочка» за то, что « испоганил Россию мигрантами». Нужно проверить в каких еще странах он купил « в ипотеку» жилье?! Диаспоры ему так мало « отваливают за вредительство», что не хватает денег купить недвижимость за полную цену?! Верится с трудом в подобные « сказки». Таких, как он, Хуснуллин, Федоров н Иде с ними, превратившими Россию в кишлак, нужно гнать с занимаемых мест поганой метлой взашей, как предателей Родины!!! Никто за него не голосовал, прошел « по спискам, так как его ненавидит вся страна. Чем он так люб Кремлю?! По нему давно Колыма « плачет».
Вся страна против него, а он - непотопляемый, как дерьмо в проруби...
А на ... нужны такие депутаты ГД, главы каких-то комиссий с домиком во вражеской стране? Ему ведь глубоко.... на Россию и народ, живет он здесь пока кормится
Затулина беречь надо всей страной , как "расстрельный" пример! Чтобы эта самая страна голосовала не из жопы , а из головы. За антинародную партию "Ед. Росс"" народ" якобы проголосовал ----вместе с Затулиными , Родниными , спортсменами и актёрами в, якобы ,Думе. Что Вам, люди теперь -то не нравится , что не так ? Что проголосовали ---то и жрите !!!!! /// В Думе должны быть профессионалы :- юристы, профильные учёные , а не престарелые космонавтки, безмозглые спортсмены и те , кто проник по поганым , подлым, скотским так называемым партийным спискам ! Будьте вы все прокляты ! Господи, спаси Россию от скотов в державе и от державных скотов !
Так таких половина в дурдуме
А за финансирование ВСУ ему срок (не в дуре) не полагается?
если бы мусульмане заняли б --это была бы прислуга -ДИАСПОРА КОНТРОЛИРОВАЛА Б... а хохлы это любовь Макрона -неприкасаемы даже марокканцам